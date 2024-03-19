Генпрокуратура ФРГ обвинила офицера Бундесвера в шпионаже в пользу России

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Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения офицеру Бундесвера, исходя из которых ему придется ответить за шпионаж в пользу России и разглашение служебной тайны. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Военнослужащий Томас Х ранее работал в подведомственном Министерству обороны Германии учреждении, занимающемся закупками вооружений. В августе прошлого года он был задержан по подозрению о передаче сведений, несущих в себе гостайну, сотрудникам российских спецслужб.
В Генпрокуратуре выяснили, что офицер Бундесвера «неоднократно» обращался в российские консульство и посольство с предложением сотрудничать.
Ранее сообщалось, что 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров о ракетных атаках на Крымский мост. Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал причиной данного инцидента подключение к разговору шпиона из российской разведки, который мог сотрудничать с обвиняемым.
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Мария Федоровцева