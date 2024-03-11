В Бундестаге заявили о вине России в утечке разговора немецких офицеров

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Члены комитета Бундестага Германии по контролю за деятельностью разведывательных служб считают, что утечка разговоров немецких офицеров была вызвана «российской операцией», сообщает ТАСС.
Согласно материалу, к такому выводу пришли на специальном заседании, в котором принял участие глава Минобороны Борис Писториус.
Участники заседания также призвали власти страны «проявить инициативу и решимость в отношении многочисленных фактов», указывающих в этом направлении, включая выявление закономерностей.
Напомним, 1 марта глава RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись переговоров офицеров Бундесвера, на которой обсуждалась передача Вооружённым силам Украины ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту.
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«Все признаки прослушивания телефонных разговоров указывают на российскую операцию по взлому и утечке информации», – говорится в протоколе комитета.
Напомним, 1 марта глава RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись переговоров офицеров Бундесвера, на которой обсуждалась передача Вооружённым силам Украины ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту.
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Александр Климов