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В российском внешнеполитическом ведомстве потребовали разъяснений в связи с просочившейся в сеть информацией об атаках по территории нашей страны. Соответствующее сообщение 4 марта было размещено на сайте МИД РФ.
«В ходе демарша в МИД России потребовали от Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия А. Графа Ламбсдорффа разъяснений в связи с обсуждением в разговоре высших германских офицеров возможности поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет «Таурус», а также оказания ВСУ практической помощи в их боевом использовании по целям в России», — говорится в обращении.
Таким образом, мы можем вновь констатировать факт вовлеченности западных политических сил в конфликт между Россией и Украиной.
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