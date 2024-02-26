Генпрокуратура ФРГ рассказала о своих планах по «Северным потокам»

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Правительство Германии по-прежнему заинтересовано в расследовании инцидентов на газопроводах Nord Stream («Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом заявила представитель Кабинета министров страны Кристиане Хофман.
В Генпрокуратуре ФРГ в свою очередь подтвердили продолжение мероприятий по установлению причин взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», однако отказались уточнить, получили ли они промежуточные данные расследования от полиции Дании и Швеции, которые ранее заявили о прекращении следственных действий. В немецком ведомстве заявили, что в настоящее время не могут предоставить никакой дополнительной информации.
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