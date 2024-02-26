В Кремле прокомментировали отказ Дании расследования по «Северным потокам»

Фото: сайт Кремля
Прекращение датскими правоохранительными органами расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» вызывает изумление. Ситуация близка к абсурдной.
Об этом во время традиционной встречи с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Абсурдность и нелогичность действий полиции Дании заключается в том, с одной стороны её представители подтвердили, что расследование позволило сделать вывод о преднамеренной диверсии, имевшей место на газопроводах, а с другой — не было найдено достаточно оснований для возбуждения уголовного дела по факту ЧП, пояснил представитель Кремля.
Напомним, 26 сентября 2022 года произошли взрыва на двух российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», по которым газ экспортировался в Европу. Германия, Дания и Швеция изначально предполагали, что не исключена целенаправленная диверсия. Тем не менее, в феврале 2024 года в Швеции расследование прекратили, заявив, что в данном случае «шведская юрисдикция неприменима». Теперь примеру Страны Трёх Корон последовала и полиция Дании, не найдя оснований для уголовного дела.
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«Ситуация настолько очевидна, что можно только выразить абсолютнейшее изумление, изумление и ничего другого», — сказал Песков.
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Александр Бойцов