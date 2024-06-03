Генпрокуратура направила новые запросы из-за терактов на «Северных потоках»

Фото: iStock/Dragon Claws
Генеральная прокуратура России направила дополнительные запросы в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра в связи с террористическими актами против РФ, включая взрывы на «Северных потоках», сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
«Генеральная прокуратура РФ направила дополнительные запросы в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра по поводу террористических актов и связанных с ними преступлений на территории России, включая подрыв газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2"», - цитирует Иванова РИА Новости.Иванов подчеркнул, что несмотря на наличие доказательств, «компетентные органы США, Кипра и Франции не проводили расследование обстоятельств финансирования и иного содействия» в совершении этих терактов, а органы ФРГ «уклоняются от выполнения своих международных обязательств по сотрудничеству с Россией».
При этом, отметил Иванов, эти страны являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Читайте также:
На Украине установили личности всей группы, причастной к подрыву «Северных потоков»
Пропал координатор подрыва «Северных потоков»
Захарова: в ФРГ спешат с версиями теракта в «Крокусе», но не подрыва «Северных потоков»
Артем Кузьмин