Захарова: в ФРГ спешат с версиями теракта в «Крокусе», но не подрыва «Северных потоков»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немецкое правительство уже ищет возможные версии теракта в «Крокус Сити Холле», однако до сих пор не выяснило, кто стоит за атакой на газопроводы «Северных потоков» рядом с границей ФРГ. Об этом дипломат написала в Telegram-канале.
Таким образом Захарова отреагировала на заявления главы Министерства внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, которая выдвинула предположение о том, что ответвление «Исламского государства*» могло стоять за терактом в концертном зале. По словам официального представителя МИД, за все это время в ФРГ относительно подрыва «Северных потоков» не было официально опубликовано ни единой версии.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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«Даже ИГИЛ* не придумали», — написала Захарова.
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Екатерина Коршунова