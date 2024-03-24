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Захарова: в ФРГ спешат с версиями теракта в «Крокусе», но не подрыва «Северных потоков»

24 марта 2024, 19:55
Фото: iStock/iDymax

Фото: iStock/iDymax

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немецкое правительство уже ищет возможные версии теракта в «Крокус Сити Холле», однако до сих пор не выяснило, кто стоит за атакой на газопроводы «Северных потоков» рядом с границей ФРГ. Об этом дипломат написала в Telegram-канале.
Таким образом Захарова отреагировала на заявления главы Министерства внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, которая выдвинула предположение о том, что ответвление «Исламского государства*» могло стоять за терактом в концертном зале. По словам официального представителя МИД, за все это время в ФРГ относительно подрыва «Северных потоков» не было официально опубликовано ни единой версии.

«Даже ИГИЛ* не придумали», — написала Захарова.


Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ
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#крокус сити холл
#теракт
#северный поток
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«ЕС осознает последствия помощи Киеву»: Посол Тарабрин – о поддерже Украины
Посол Тарабрин: Последствия ввода войск ЕС на Украину будут катастрофическими
25 марта 2024, 03:05

Фото: iStock/artJazz

Многие европейские лидеры осознают последствия отправки войск на Украину и не поддерживают позицию президента Франции Эммануэля Макрона, заявил посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин, передают «Известия».
«Воинственные заходы Эммануэля Макрона не только не нашли широкой поддержки среди союзников по НАТО, но и обнажили существующие на Западе разногласия по поводу ситуации на Украине», – указал он.

По словам посла, европейские лидеры признали, что отправка войск на Украину «неизбежно приведет» к прямой конфронтации между НАТО и Россией с катастрофическими последствиями.

Ранее Эммануэль Макрон не исключил возможности проведения армией своей страны наземной операции на Украине. По его словам, многие европейские страны поддерживают линию Парижа.

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«Смерть НАТО»: В Белграде организовали массовый митинг против Альянса
Сербские митингующие: Смерть фашистам из НАТО
25 марта 2024, 02:43

Фото: iStockWirestock

В годовщину начала интервенции НАТО в Югославию в Сербии началась большая демонстрация против альянса. Акции протеста проходят в центре Белграда, сообщает информационное агентство ТАСС.
Протестующие подошли к зданию Национального музея. Участники скандируют: «Смерть НАТО-фашистам!», «Смерть империализму!».

В ноябре 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем возможность проведения совместных военных учений между Сербией и силами Североатлантического альянса.

Напомним, в 1999 году силы Североатлантического альянса провели бомбардировку Союзной Республики Югославия после вооруженных столкновений между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и сербскими силами безопасности. НАТО обосновала эту акцию, не согласованную с Советом Безопасности ООН, тем, что что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии.

Ранее Мария Захарова заявила, что США приняли участие в создании ИГИЛ*.

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* ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация
#нато
#сша
#сербия
#митинг
#европа
#россия
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«Америке наступит конец»: Маск – о возможной победе демократов на выборах
Маск: США нужны республиканцы, «иначе Америке наступит конец»
25 марта 2024, 02:20

Фото: istockphoto/rarrarorro

Американский бизнесмен Илон Маск заявил в социальной сети X , что поддержит Республиканскую партию на предстоящих выборах в США, передает ТАСС.
«Еще несколько лет назад я 100% голосовал за демократов. Сейчас я думаю, что нам нужна «красная волна», иначе Америке наступит конец», – подчеркнул Маск.

Ранее представители Республиканской партии в Конгрессе США обвинили президента Джозефа Байдена в безрассудных тратах – прежде всего, на украинский конфликт.

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Республиканцы в Конгрессе США обвинили Байдена в безрассудных тратах
#сша
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#джозеф байден
#конгресс сша
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«США приложили руку к созданию ИГИЛ»: Захарова – о террористической группировке
Захарова: ИГИЛ создали при поддержке США
25 марта 2024, 01:42

Фото: сайт Кремля

Соединенные Штаты приложили руку к созданию террористической организации «Исламское государство», на которую возлагается ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле», написала Мария Захарова в своей колонке в «Комсомольской правде».
Захарова заявила, что американцы приложили руку к созданию ИГИЛ, которая стала совершать ужасные теракты по всему миру.

«В последние годы ИГИЛ скорректировал свои планы и теперь осуществляет вылазки в основном против врагов и противников США – талибов в Афганистане, иранцев, законных властей Сирии и против нас», – уточнила она в своей колонке для издания.

Ранее египетский политик и писатель Абдельхалим Кандиль заявил, что время совершения теракта в «Крокус Сити Холле» подозрительно. К теракту могут быть причастны украинские и западные спецслужбы.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.

В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.

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* ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация
#турция
#мария захарова
#сша
#украина
#теракт
#крокус сити холл
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В Египте указали на причастность Запада к теракту в «Крокусе»
Политик Кандиль: Разведки Запада и Украины причастны к теракту в «Крокусе»
25 марта 2024, 01:09

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Время совершения теракта в «Крокус Сити Холле» вызывает подозрения, к теракту могут быть причастны украинские и западные спецслужбы, заявил египетский политик и писатель Абдельхалим Кандиль заявил в беседе с РИА Новости.
«Время теракта в окрестностях Москвывыглядит подозрительным, поскольку он произошел после выборов президента России, которые показали, что подавляющее большинство россиян сплотилось вокруг Владимира Путина», – объяснил он.

Кандиль также отметил, что после теракта Соединенные Штаты поспешили обвинить во всем «Исламское государство»* и заговорили о непричастности Украины.

По мнению египетского политика, если бы теракт совершили боевики ИГИЛ*, западная разведка могла бы его координировать.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.

В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.

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* ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация
#египет
#украина
#сша
#владимир путин
#теракт
#крокус сити холл
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В Турции заявили о причастности США и Байдена к теракту в «Крокусе»
Турецкий политик Перинчек: За терактом в «Крокус Сити Холле» стоят США и Байден
25 марта 2024, 00:22

Фото: iStock/rarrarorro

За терактом в «Крокус Сити Холле» стоят США и американский лидер Джо Байден, заявил лидер турецкой политической партии «VATAN» Догу Перинчек, передает РИА Новости.
«Болтовня о личности террористической организации на самом деле прикрывает террористический аппарат Байдена», – отметил он.

По словам турецкого политика, есть три причины, по которым США и сам Байден стоят за терактами под Москвой.

«Во-первых, чтобы втянуть Европу в украинскую войну. Во Франции и Германии, чтобы сплотить молодых людей, которые идут на смерть, нужны наркотики, более эффективные, чем "барабаны войны"», – рассуждает Перинчек.

Перинчек подчеркнул, что США находятся в сложной ситуации и нуждаются в крупной провокации. Во-вторых, по его мнению, такой теракт необходим, чтобы предотвратить приход к власти Дональда Трампа. По словам Перинчека, бывший глава государства перешел красную черту «Глубинного государства» США, после чего заокеанские заговоры вынуждены «дать ему отпор».

Турецкий политик добавил, что масштабные провокации организуются для того, чтобы втянуть Россию во внутренние разборки.

Ранее в США допустили, что Украина имеет отношение к теракту в «Крокусе».

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#турция
#мнение
#сша
#джозеф байден
#теракт
#крокус сити холл
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СМИ: правящая партия Украины «Слуга народа» больше не имеет большинства в парламенте
Украинские СМИ: «Слуга народа» больше не имеет большинства в парламенте
24 марта 2024, 19:49

Фото: iStock/krblokhin

Правящая на Украине партия «Слуга народа» больше не имеет большинства в Верховной раде. Об этом сообщает РИА Новости.
Депутаты партии утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский бросил их на произвол судьбы, хотя они пришли в политику только ради него. В последний раз глава государства выступал в парламенте 21 февраля. Тогда он пытался поддержать боевой дух, однако его слова были восприняты иначе.

Один из депутатов заявил, что Зеленский своей речью дал понять, что офис президента, возглавляемый лично им, и «Слуга народа» под руководством Давида Арахамии – совершенно разные вещи, а значит партия теперь не в президентской команде.

В результате этого, часть депутатов сложила мандат, и в партии осталось 235 человек вместо прежних 254. При этом в голосованиях принимают участие от силы 180 депутатов.

Многим депутатам не разрешают сложить мандат, хотя они стремятся покинуть партию, так как не видят смысла в этой работе. Вместо того, чтобы пойти на компромисс, Зеленский усилил контроль над депутатами, обязав согласовывать с администрацией президента заграничные поездки.

Бывший спикер парламента Дмитрий Разумков подчеркнул, что сейчас на Украине фактически нет Верховной рады и кабмина, а остался только офис президента.

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#украина
#парламент
#партия
#владимир зеленский
#политика
#депутаты
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Политолог Евстафьев рассказал о местоположении заказчиков теракта в «Крокусе»
Политолог Евстафьев: организаторы теракта находятся в Киеве, а заказчики – нет
24 марта 2024, 17:16

Фото: iStock/Ruma Aktar

Организаторы теракта в «Крокус Сити Холле», однозначно, находятся на Украине, а вот заказчики сидят гораздо дальше. Такое мнение в эфире СоловьёвLIVE выразил политолог Дмитрий Евстафьев.
Он подчеркнул, что с такими заказчиками необходимо бороться исключительно системными решениями, а не эмоциональными всплесками.

Евстафьев добавил, что в случае верности его гипотезы, России противостоит одна из частей глубинного государства, выходящая за рамки политики США и Великобритании.

В заключение политолог отметил, что за терактом стоят циничные и опасные люди, которые борются за своё выживание.

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#теракт
#крокус сити холл
#россия
#сша
#великобритания
#украина
#террористы
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Путин: рычагов воздействия на Бориса Ельцина было много, Россия была зависима
24 марта 2024, 17:00

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рычагов воздействия на первого президента РФ Бориса Ельцина 25 лет назад было много. Об этом Путин сообщил в фильме Андрея Кондрашова «Белград» на телеканале «Россия 1».
По словам главы государства, в те годы страна была достаточно уязвима. Путин отметил, что в тот период времени Россия утратила значительную часть суверенитета.

Ранее российский лидер отметил, что Североатлантический альянс фактически развязал войну в Европе, начав операцию в Югославии. По словам Путина, западные страны без получения резолюции Совета безопасности ООН начали боевые действия прямо в центре Европы.

Напомним, в 2024 году исполняется двадцать пять лет со дня начала бомбардировок Югославии весной 1999 года.

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