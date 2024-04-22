Пропал координатор подрыва «Северных потоков»

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Экс-полковник ВСУ Роман Червинский, которого в СМИ называли координатором подрыва российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», исчез. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Зеркало недели» со ссылкой на адвокатов.
Они отмечают, что бывшего офицера могли похитить. В настоящий момент его местонахождение неизвестно.
Напомним, что СМИ назвали полковника ВСУ Червинского координатором атаки на «Севпотоки». Экс-командир ВСУ «занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек», которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения с целью использования взрывчатого устройства в местах совершения диверсии. Сообщается, что Червинский получал указания от высокопоставленных украинских парламентариев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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