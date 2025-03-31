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Генпрокуратура попросила суд приостановить запрет деятельности «Талибана»*

Фото: istockphoto/hank5

Фото: istockphoto/hank5

Генпрокуратура попросила суд о приостановке запрета деятельности движения «Талибан»*. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
«В Верховный суд поступило и принято в производство административное исковое заявление генерального прокурора о приостановлении запрета деятельности «Движения Талибан», включенного в единый федеральный список, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством России террористическими», — сказано в материале.

Отмечено, что заседание состоится 17 апреля и будет закрытым. В прошлом году МИД и Минюст РФ докладывали президенту Владимиру Путину, что движение числится в списке запрещенных организаций уже свыше 20 лет и его можно исключить из перечня.

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*Запрещенная в России террористическая организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность
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#суд
Звезду «Аноры» внесли в украинскую базу «Миротворец»
Актер Эйдельштейн внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»
31 марта 2025, 14:50

Марк Эйдельштейн (Фото: ВКонтакте @m.eydel)

Российский актер Марк Эйдельштейн, известный по фильму «Анора», был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».
23-летний артист попал в список за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также за участие в съемках фильма в Севастополе.

Эйдельштейн снялся в таких картинах, как «Страна Саша», «Сто лет тому вперед», «Монастырь» и других. Его картина «Анора» получила высшую награду «Оскар» в 2025 году в категории «Лучший фильм». В начале 2025 года актер оказался в длинном списке номинантов на престижную кинопремию BAFTA, которую присуждает Британская академия кино и телевизионных искусств.

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#актёр
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#артист
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Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы
Марин Ле Пен получила 4 года лишения свободы по делу о фиктивных рабочих местах
31 марта 2025, 14:06

Фото: istockphoto/OceanProd

Член законодательного собрания Франции Марин Ле Пен получила четыре года лишения свободы по делу о создании фиктивных рабочих мест ассистентов депутатов европейского парламента. Об этом сообщают Telegram-каналы. Уточняется, что она поражена в избирательных правах на пятилетний срок.
Перед этим стало известно, что лидера французской партии «Национальное объединение» признали виновной. По версии прокуратуры, политик создавала фиктивные рабочие места с 2004 по 2016 год. Кроме того, под обвинение попали восемь соратников Ле Пен. Обвинители указывали, что места создавали вместе с 26 однопартийцами Ле Пен.

Помимо всего прочего, политику хотели назначить штраф в 300 тысяч евро, а ее партии — в два миллиона евро.

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#мир
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Марин Ле Пен признали виновной в создании фиктивных рабочих мест
Суд в Париже признал Марин Ле Пен виновной в создании фиктивных рабочих мест
31 марта 2025, 12:54

Фото: istockphoto/Zerbor

Суд Парижа признал виновной лидера французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен виновной по делу о создании фиктивных рабочих мест ассистентов депутатов Европарламента. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.
Уточняется, что восемь соратников Марин Ле Пен тоже признаны виновными. Обвинители потребовали для Марин Ле Пен пять лет лишения свободы. Прокуратура Франции считает, что Ле Пен вместе с 26 однопартийцами создавала указанные рабочие места в период с 2004 по 2016 год.

Кроме того, партии Ле Пен хотят назначить штраф в два миллиона евро. Самому политику хотят запретить избираться в течение пяти лет в органы власти и назначить штраф в 300 тысяч евро.

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В МИД РФ указали на примитивный подход ЕС к политике
МИД: ЕС упустил удобный момент, чтобы «переобуться в воздухе» в отношении России
31 марта 2025, 08:33

Фото: iStock/sinonimas

Европейский союз упустил удобный момент «переобуться в воздухе» в отношении РФ. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
По его словам, многие эксперты ожидали, что после прихода новой американской администрации в Евросоюзе изменят подход по некоторым вопросам, однако этого не произошло. Логвинов заявил о движении ЕС к саморазрушению.

Он добавил, что организация уже не сможет изменить тактику поведения в отношении Москвы. Сегодня Брюссель делает ставку не столько на Украину, сколько на долгосрочную конфронтацию с Россией, заключил дипломат.

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Лаврова озаботило поведение генсека ООН Гутерриша на памятной церемонии
Лавров раскритиковал Гутерриша за игнорирование подвигов Красной армии
31 марта 2025, 06:26

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Признание действий нацистской Германии на территории СССР геноцидом народов Советского Союза произойдет не скоро из-за сопротивления западных элит. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью проекту «Без срока давности. Фронт без линии фронта». Материал опубликован на сайте МИД РФ.
Лавров подчеркнул, что текущая философия европейских элит ставит под сомнение объективную оценку исторических событий.

«Убежден, что признание всей этой «деятельности» геноцидом народов СССР случится не скоро, потому что сопротивление колоссальное», — объяснил Лавров.
В Европе стали готовиться к конфликту с Россией
В Европе стали готовиться к конфликту с Россией
В России уже ведутся судебные процессы по установлению факта геноцида в годы Великой Отечественной войны. Глава МИД отметил необходимость жестко противостоять попыткам переписывания истории со стороны стран ЕС, которые поддерживают нацистский режим Владимира Зеленского.

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Особую озабоченность Лавров выразил в отношении позиции Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, который, выступая на памятной церемонии, посвященной 80-летию освобождения Аушвиц-Биркенау, не упомянул роль Красной армии в освобождении концлагеря.

«Он должен понимать, что такое Генеральный секретарь ООН в соответствии со статьей 100 Устава. Она гласит: не принимать никаких указаний от какого-либо правительства, соблюдать нейтралитет и добиваться единственного — выполнения целей Устава ООН», — подчеркнул Лавров.
Это, по мнению министра, отражает печальную тенденцию замалчивания вклада СССР в победу над нацизмом.

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