Генпрокуратура попросила суд приостановить запрет деятельности «Талибана»*

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Генпрокуратура попросила суд о приостановке запрета деятельности движения «Талибан»*. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
«В Верховный суд поступило и принято в производство административное исковое заявление генерального прокурора о приостановлении запрета деятельности «Движения Талибан», включенного в единый федеральный список, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством России террористическими», — сказано в материале.
Отмечено, что заседание состоится 17 апреля и будет закрытым. В прошлом году МИД и Минюст РФ докладывали президенту Владимиру Путину, что движение числится в списке запрещенных организаций уже свыше 20 лет и его можно исключить из перечня.
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*Запрещенная в России террористическая организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность
Никита Кротов