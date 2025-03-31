Звезду «Аноры» внесли в украинскую базу «Миротворец»

Марк Эйдельштейн (Фото: ВКонтакте @m.eydel)
Российский актер Марк Эйдельштейн, известный по фильму «Анора», был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».
23-летний артист попал в список за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также за участие в съемках фильма в Севастополе.
Эйдельштейн снялся в таких картинах, как «Страна Саша», «Сто лет тому вперед», «Монастырь» и других. Его картина «Анора» получила высшую награду «Оскар» в 2025 году в категории «Лучший фильм». В начале 2025 года актер оказался в длинном списке номинантов на престижную кинопремию BAFTA, которую присуждает Британская академия кино и телевизионных искусств.
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Эйдельштейн снялся в таких картинах, как «Страна Саша», «Сто лет тому вперед», «Монастырь» и других. Его картина «Анора» получила высшую награду «Оскар» в 2025 году в категории «Лучший фильм». В начале 2025 года актер оказался в длинном списке номинантов на престижную кинопремию BAFTA, которую присуждает Британская академия кино и телевизионных искусств.
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Анастасия Хохлова