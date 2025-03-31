Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Признание действий нацистской Германии на территории СССР геноцидом народов Советского Союза произойдет не скоро из-за сопротивления западных элит. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью проекту «Без срока давности. Фронт без линии фронта». Материал опубликован на сайте МИД РФ.
Лавров подчеркнул, что текущая философия европейских элит ставит под сомнение объективную оценку исторических событий.
В России уже ведутся судебные процессы по установлению факта геноцида в годы Великой Отечественной войны. Глава МИД отметил необходимость жестко противостоять попыткам переписывания истории со стороны стран ЕС, которые поддерживают нацистский режим Владимира Зеленского.
Особую озабоченность Лавров выразил в отношении позиции Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, который, выступая на памятной церемонии, посвященной 80-летию освобождения Аушвиц-Биркенау, не упомянул роль Красной армии в освобождении концлагеря.
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«Убежден, что признание всей этой «деятельности» геноцидом народов СССР случится не скоро, потому что сопротивление колоссальное», — объяснил Лавров.
В Европе стали готовиться к конфликту с Россией
В России уже ведутся судебные процессы по установлению факта геноцида в годы Великой Отечественной войны. Глава МИД отметил необходимость жестко противостоять попыткам переписывания истории со стороны стран ЕС, которые поддерживают нацистский режим Владимира Зеленского.
Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Особую озабоченность Лавров выразил в отношении позиции Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, который, выступая на памятной церемонии, посвященной 80-летию освобождения Аушвиц-Биркенау, не упомянул роль Красной армии в освобождении концлагеря.
«Он должен понимать, что такое Генеральный секретарь ООН в соответствии со статьей 100 Устава. Она гласит: не принимать никаких указаний от какого-либо правительства, соблюдать нейтралитет и добиваться единственного — выполнения целей Устава ООН», — подчеркнул Лавров.Это, по мнению министра, отражает печальную тенденцию замалчивания вклада СССР в победу над нацизмом.
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Мария Моисеева