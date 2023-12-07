Подмосковный суд дал 10 лет колонии наркоману, насмерть сбившему бабушку и внучку

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Суд города Раменское приговорил к 10 годам лишения свободы 44-летнего Евгения Аносова, который около года назад насмерть сбил двух человек в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
Наказание осуждённый будет отбывать в колонии общего режима. В пресс-службе подмосковной прокуратуры ТАСС рассказали, что он также лишен права управлять автомобилем на три года.
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Лора Луганская