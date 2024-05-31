Генпрокуратура признала деятельность немецкой Dekoder – gGmbH нежелательной в России

Фото: Фотобанк Московской области
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность немецкой неправительственной организации Dekoder – gGmbH*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что организация была учреждена в 2015 году в Германии. Ей создан сайт, который доступен как на немецком, так и на русском языках. На нём размещаются исключительно не имеющие доказательств статьи с обвинениями в адрес российских властей. Портал сотрудничает с информационными ресурсами, внесёнными в реестр иностранных агентов, и с организациями, деятельность которых признана нежелательной в России.
В ведомстве подчеркнули, что Dekoder – gGmbH* публикует материалы, в которых обвиняет Россию в «искажении истории, тоталитаризме и экспансии». А после начала СВО на сайте начали появляться материалы, содержание недостоверные и дискредитирующие ВС РФ сведения.
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*деятельность организации признана нежелательной в России
**признан Минюстом РФ иностранным агентом
Анастасия Чинкова