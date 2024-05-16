Генпрокуратура России подала в суд на Ходорковского* и Лебедева

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В суд Москвы поступил иск ГП РФ в отношении Ходорковского*, Лебедева и «Сибирской лизинговой компании», сообщает РБК.
По данным издания, зарегистрирован иск Генпрокуратуры России к основателю ЮКОСа Михаилу Ходорковскому*, экс-начальнику МЕНАТЕПа Платону Лебедеву и ООО «Сибирская лизинговая компания». Об этом следует из данных в картотеке дел.
Суть претензий ГП РФ не уточняет. Беседа по делу назначена на 27 мая.
Ранее сообщалось, что Ходорковский* и Лебедев были фигурантами дела ЮКОСа. Их обвинили в похищении акций, нефти и уклонении от уплаты налогов. Они находились в правлении нефтяной компании, а в 2005 году получили по девять лет тюрьмы.
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*внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
Суть претензий ГП РФ не уточняет. Беседа по делу назначена на 27 мая.
Ранее сообщалось, что Ходорковский* и Лебедев были фигурантами дела ЮКОСа. Их обвинили в похищении акций, нефти и уклонении от уплаты налогов. Они находились в правлении нефтяной компании, а в 2005 году получили по девять лет тюрьмы.
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*внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
Алёна Самарева