Генпрокуратура РФ признала американскую Freedom House нежелательной

Фото: Фотобанк Московской области
Генпрокуратура России признала нежелательной американскую международную неправительственную организацию Freedom House, призывающую к конфискации российских замороженных активов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Отмечается, что одним из основных направлений деятельности компании является содействие так называемой «главенствующей» роли США в мире.
Помимо призывов к конфискации активов Freedom House выступает за оказание помощи Украине для победы над Россией, увеличение санкционного давления на страну, введение новых международных санкций в отношении третьих стран, оказывающих поддержку Москве.
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*организация признана нежелательной и запрещена на территории России, также Минюстом РФ она признана иностранным агентом
Анастасия Чинкова