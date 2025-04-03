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Генпрокуратура признала нежелательной в РФ работу Фонда Элтона Джона

Фото: iStock/koromelena

Фото: iStock/koromelena

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в стране работу Фонда Элтона Джона Elton John Aids Foundation. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Данные организации должны поддерживать общественные объединения по профилактике и борьбе со СПИДом, а также преодолевать дискриминацию в отношении ВИЧ-инфицированных и лиц с нетрадиционными взглядами*. Однако вместо этого компании пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения*, а также смену пола* и западную модель семьи*.

«К политике стран, защищающих традиционные духовно-нравственные ценности, относятся негативно. С началом специальной военной операции участвуют в информационной кампании Запада по очернению России», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, там добавили, что в России британский фонд тесно сотрудничает с некоммерческими организациями, которые выполняют функции иноагентов.

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*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России

**Запрещенная в России террористическая организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность
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Госдума упростила процедуру привлечения к ответственности за бытовую клевету
03 апреля 2025, 08:39

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Депутаты Государственной думы РФ приняли в первом чтении законопроект об упрощении порядка привлечения граждан к ответственности за бытовую клевету. Документ был представлен на рассмотрение Верховным судом Российской Федерации.
Дело касается уголовных дел без отягчающих обстоятельств, когда, например, сосед оговорил соседа, поясняет «Российская газета». Теперь такие дела будут переводиться в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения. Они возбуждаются по заявлению потерпевшего либо его законного представителя, однако производство нельзя закрыть в связи с примирением сторон.

При полностью частном порядке уголовного преследования пострадавший от клеветы обязан доказывать сам факт события и другие обстоятельства совершения преступления. У него есть право самостоятельно поддерживать обвинение в суде, однако неявка на заседание без уважительной причины приведёт к прекращению уголовного дела на реабилитирующем основании.

При оправдании подсудимого издержки могут быть взысканы полностью с того, чьё заявление привело к возбуждению судебного производства. Если стороны примирились, расходы взыскиваются с одной или обеих сторон.

В отношении дел публичного и частно-публичного обвинения издержки будет полностью оплачивать тот, против кого прекращается дело или уголовное преследование, либо они возмещаются за счёт федерального бюджета.

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Глава РФПИ Дмитриев: диалог России и США важен независимо от политики
03 апреля 2025, 06:23

Фото: iStock/Sven Loeffler

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что диалог РФ и США важен независимо от политики. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Независимо от политики - диалог между США и Россией имеет важное значение. Речь идет о построении более безопасного, более процветающего мира для всех», — пишет Дмитриев.

Напомним, что российский представитель прибыл в Вашингтон для встречи с спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом. Ради этого Штаты специально приостановили санкции в отношении Дмитриева, чтобы тот смог попасть на территорию США.

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#сша
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Трамп объявил режим ЧП в США из-за дисбаланса в торговле
03 апреля 2025, 06:09

Фото: iStock/lucky-photographer

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в стране из-за дисбаланса в торговле. Заявление американского лидера передает Белый дом.
«Источник этой угрозы находится за пределами США, во внутренней экономической политике ключевых торговых партнеров и структурных дисбалансах в глобальной торговой системе. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране», — объяснил Трамп.

Как отметил президент, существующий дисбаланс угрожает национальной безопасности США. К тому же в своем заявлении Трамп подчеркнул, между торговыми отношениями Штатов и других стран нет взаимности, а тарифы и бартеры партнеров не сбалансированы, в особенности последние годы.

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#торговля
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WP: в Вашингтоне стартовала встреча Дмитриева и Уиткоффа
03 апреля 2025, 04:03

Фото: iStock/vchal

В Вашингтоне стартовала встреча главы Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителя президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и спецпредставителя американского лидера Стивена Уиткоффа.
«Переговоры "идут", заявил человек, который говорил на условиях анонимности из-за чувствительности вопроса», — передает газета The Washington Post со ссылкой на анонимный источник.

Ранее сообщалось о намерении Дмитриева прибыть в Вашингтон для встречи с Уиткоффом. При этом определенная дата потенциальных переговоров не уточнялась. По информации CNN, Штаты специально приостановили санкции против Дмитриева, чтобы тот смог посетить США для встречи. К тому же российский представитель уже сообщал, что страны ведут диалог по совместной добыче редкоземельных металлов.

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#сша
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#переговоры
#россия
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Рейтинг Трампа упал до рекордных 43% со дня инаугурации
03 апреля 2025, 02:48

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа упал до рекордных 43% впервые со дня инаугурации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные компании Ipsos.
Инаугурация президента состоялась 20 января. С того момента уровень поддержки Трампа еще не находился на таком низком уровне. После инаугурации американского лидера поддерживало 47% населения. Это до сих пор самый высокий показатель с момента его избрания на второй срок.

Опрошенные оказались недовольны работой Трампа в экономической сфере и в вопросе с высокой стоимостью жизни. По данным направлениям президента поддерживают 37% и 30% респондентов соответственно.

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