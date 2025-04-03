Генпрокуратура признала нежелательной в РФ работу Фонда Элтона Джона

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Генпрокуратура РФ признала нежелательной в стране работу Фонда Элтона Джона Elton John Aids Foundation. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Данные организации должны поддерживать общественные объединения по профилактике и борьбе со СПИДом, а также преодолевать дискриминацию в отношении ВИЧ-инфицированных и лиц с нетрадиционными взглядами*. Однако вместо этого компании пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения*, а также смену пола* и западную модель семьи*.
Кроме того, там добавили, что в России британский фонд тесно сотрудничает с некоммерческими организациями, которые выполняют функции иноагентов.
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«К политике стран, защищающих традиционные духовно-нравственные ценности, относятся негативно. С началом специальной военной операции участвуют в информационной кампании Запада по очернению России», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, там добавили, что в России британский фонд тесно сотрудничает с некоммерческими организациями, которые выполняют функции иноагентов.
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Генпрокуратура требует изъять доли компаний у бывшего менеджера «Газпрома» Митюшова
*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
**Запрещенная в России террористическая организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность
Элина Позднякова