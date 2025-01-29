Генпрокуратура РФ подала в суд на Домодедово и его основного владельца Каменщика

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Сегодня, 29 января, генеральная прокуратура РФ подала иски к Домодедово и его основному владельцу. Кроме того, иск от ведомства в Арбитражный суд Тамбовской области поступил в отношении зарегистрированной в Люксембурге компании MCD Technologies.
Об этом сообщает РБК со ссылкой н данные судебной картотеки. Эта фирма являлась главной гордостью госкорпорации «Роснано» в то время, когда ее возглавлял Анатолий Чубайс, ныне покинувший страну. Суть исковых заявлений не раскрывается, однако прежде Генпрокуратура не раз требовала обратить её активы в пользу государства из-за нарушений, допущенных в период повальной приватизации в 90-е годы XX века.
Кроме того, в списке ответчиков компании группы «Домодедово» и основной владелец аэропорта Дмитрий Каменщик. А также глава наблюдательного совета Валерий Коган и около 30 фирм, входящих в конгломерат.
Вопрос о передаче Домодедово государству уже поднимался в 2011 году, когда при теракте, устроенном смертником, погибли 37 человек. Тогда против Каменщика было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Однако та же Генпрокуратура сочла уголовное преследование незаконным, после чего оно было прекращено.
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Кроме того, в списке ответчиков компании группы «Домодедово» и основной владелец аэропорта Дмитрий Каменщик. А также глава наблюдательного совета Валерий Коган и около 30 фирм, входящих в конгломерат.
Вопрос о передаче Домодедово государству уже поднимался в 2011 году, когда при теракте, устроенном смертником, погибли 37 человек. Тогда против Каменщика было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Однако та же Генпрокуратура сочла уголовное преследование незаконным, после чего оно было прекращено.
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Александр Бойцов