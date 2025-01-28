Генпрокуратура требует изъять доли компаний у бывшего менеджера «Газпрома» Митюшова

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Генеральная прокуратура России подала иск с требованием изъять доли в ряде компаний, принадлежащих бывшему топ-менеджеру «Газпрома» Алексею Митюшову, который обвиняется в хищении средств корпорации. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
В исковом заявлении прокуратура настаивает на передаче в доход государства акций и долей в таких компаниях, как «Салаватнефтемаш», «Салаватский катализаторный завод» и других предприятиях, ранее находившихся в собственности Митюшова.
По информации источников, бывший топ-менеджер покинул Россию и в феврале 2023 года был объявлен в международный розыск. Прокуратура считает, что его пребывание за границей представляет потенциальную угрозу для «Газпрома», поскольку иностранные структуры могут вмешиваться в деятельность связанных с ним заводов.
«Газпром» принял решение сократить почти в два раза центральный аппарат. Таким образом, будут уволены свыше полутора тысяч сотрудников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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По информации источников, бывший топ-менеджер покинул Россию и в феврале 2023 года был объявлен в международный розыск. Прокуратура считает, что его пребывание за границей представляет потенциальную угрозу для «Газпрома», поскольку иностранные структуры могут вмешиваться в деятельность связанных с ним заводов.
«Газпром» принял решение сократить почти в два раза центральный аппарат. Таким образом, будут уволены свыше полутора тысяч сотрудников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова