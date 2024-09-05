Суд арестовал дом экс-замминистра обороны Попова и Harley-Davidson его зама

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Суд наложил арест на все имущество бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, включая загородный дом и подсобные строения. Об этом со ссылкой на пресс-службу СК России сообщает РИА Новости. Вместе с тем под арестом оказались иномарки и мотоцикл Harley-Davidson, принадлежащие его заму — замначальнику Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиру Шестерову.
«Cудом удовлетворено ходатайство следователя ГВСУ СКР о наложении ареста на имущество бывшего заместителя министра обороны Павла Попова: загородного дома и подсобных строений», — указано в сообщении.Иван Попов был задержан 21 мая. Ему предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Следствие считает его причастным к хищению металлоконструкций на сумму свыше 130 миллионов рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.
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