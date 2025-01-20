Генпрокуратура РФ хочет изъять активы крупнейшей украинской алкогольной компании

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Генпрокуратура России хочет взыскать активы и признать экстремистской деятельность крупнейшей украинской алкогольной компании «Баядера Груп» за спонсирование ВСУ. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Генпрокуратура (ГП) РФ намерена обратить в доход государства находящиеся в России активы крупнейшей украинской алкогольной компании «Баядера Груп» стоимостью более девяти миллиардов руб. В иске ... указывается, что после начала СВО ее бенефициары приняли решение часть своей прибыли пускать на финансирование ВСУ», — говорится в материале издания.
В иске указывается взыскание свыше девяти миллиардов рублей активов, которые находятся на территории РФ. Поводом стало финансирование ВСУ с начала проведения специальной военной операции. Согласно российскому законодательству, финансирование террористической деятельности рассматривается как форма экстремизма. К тому же «Баядера Груп» обвиняют в дискредитации ВС РФ в аннулирование лицензии на производство водочной продукции в Белоруссии.
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