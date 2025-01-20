Глава ВСУ Сырский: Украина не может перехватить «Орешник»

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Как заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, ВСУ не могут перехватить российскую гиперзвуковую ракету средней дальности комплекса «Орешник». Об этом чиновник рассказал в своем интервью телеканалу ТСН.
«Пока нет», — сказал Сырский в своем ответе на вопрос, есть ли на Украине система, способная перехватить «Орешник».
При этом главнокомандующий ВСУ отметил, что в стране должны сделать все, чтобы такая система появилась. На фоне этого Украина должна создать собственную систему ПВО, которая будет способна защищаться и против ракетных атак. На сегодняшний день ведется соответствующая работа и киевские власти надеются, что разработка ничем не будет уступать американской системе Patriot.
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