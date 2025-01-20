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Глава ВСУ Сырский: Украина не может перехватить «Орешник»

Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Как заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, ВСУ не могут перехватить российскую гиперзвуковую ракету средней дальности комплекса «Орешник». Об этом чиновник рассказал в своем интервью телеканалу ТСН.


«Пока нет», — сказал Сырский в своем ответе на вопрос, есть ли на Украине система, способная перехватить «Орешник».

При этом главнокомандующий ВСУ отметил, что в стране должны сделать все, чтобы такая система появилась. На фоне этого Украина должна создать собственную систему ПВО, которая будет способна защищаться и против ракетных атак. На сегодняшний день ведется соответствующая работа и киевские власти надеются, что разработка ничем не будет уступать американской системе Patriot.

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В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников
20 января 2025, 01:40

Фото: iStock/yucelyilmaz

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает региональный оперштаб.
«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!», — пишут в telegram-канале.

В регионе силы ПВО перевили в режим готовности для отражения возможной атаки дронов.

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#курская область
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В Черниговской и Черкасской областях прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
20 января 2025, 01:38

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Черниговской и Черкасской областях сообщают о сильных взрывах после объявления воздушной тревоги. Об этом пишут РИА Новости.
Воздушная тревога в двух регионах звучала в 1:08 по московскому времени. Подробностей о происшествии пока нет.

Ранее «Радио 1» сообщало о взрывах в Харькове, Кривом Роге и в подконтрольном ВСУ городе Херсон. Также в регионах введена воздушная опасность.

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#опасность
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#взрыв
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В Харькове, Херсоне и Кривом Роге прогремели взрывы
20 января 2025, 01:03

Фото: iStock/Leonid Ikan

Украинские СМИ сообщают о сильных взрывах в Харькове, Кривом Роге и в подконтрольном ВСУ городе Херсон. Об этом пишут РИА Новости.
Отмечается, что в Харькове и и Кривом Роге на фоне взрывов звучит воздушная опасность. В первом грохот раздался за пределами города. Подробная информация о происшествиях пока не поступала.

Напомним, что российская армия регулярно совершает удары по украинской инфраструктуре, а также по местам дислоцирования ВСУ. Атаки на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи стартовали спустя два дня после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года.

​На сегодняшний день Херсон удерживает украинская армия. При этом под контролем ВС РФ находится 75% Херсонской области, которая в результате референдума вошла в состав России.

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NYT: Россия оставит освобожденные территории по условиям сделки с США
19 января 2025, 23:06

Фото: iStock/sb2010

Россия сохранит контроль над освобожденными территориями по условиям сделки с участием США. Об этом пишут в газете New York Times.
«Большинство чиновников Байдена и Трампа признают, по крайней мере в частном порядке, что Россия, скорее всего, сохранит свои войска. Примерно на 20% Украины», — говорится в сообщении.

Ранее в издании Reuters разглашали план избранного президента Штатов Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта. Согласно ему, Украина должна пойти на территориальные уступки в пользу России, а также отказаться от членства в НАТО. При этом Трамп заявлял, что в случае своего избрания на пост главы государства он остановит конфликт на сутки.

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#нато
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SHOT: Икона спасла жизнь российскому солдату в зоне спецоперации
19 января 2025, 22:24

Фото: istockphoto/dimid_86

В зоне проведения специальной военной операции икона Божьей Матери спасла жизнь российскому солдату. Пуля попала бойцу в грудь, но образ Богородицы не попустила смерть в сердце воина.
О чудесном спасении солдата рассказал телеграм-канал SHOT, снабдив пост видеозаписью разговора с российским военным. По закадровым комментариям бойца можно понять, насколько он сам потрясён случившимся.

«Хотите верьте, хотите не верьте. Залетела, короче, в сердце. Военник лежал, военник пробило. Вот иконка, на ней остановилась», — рассказал солдат.

Это не первый случай в зоне спецоперации, когда православные реликвии спасают жизнь российских бойцов. Однажды пуля также угодила в грудь солдату, но застряла в молитвеннике, который не задолго до этого подарил священник.

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Дубинский: Договор о вековом партнёрстве утратит силу после выборов на Украине
19 января 2025, 18:54

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

После выборов на Украине соглашение о вековом партнерстве с Великобританией потеряют силу. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Сейчас парламентарий находится в СИЗО по обвинению в государственной измене и в своём телеграм-канале даёт едкие и язвительные комментарии по поводу происходящего на Украине и в мире.

«Я извиняюсь, а Величайший (Владимир Зеленский — прим. ред.) подписал столетнее соглашение как кто? С таким же успехом можно подписывать стены в общественном туалете», — написал депутат.

По словам Дубинского, все заключаемые сейчас соглашения являются просто макулатурой, так как они будут немедленно денонсированы сразу после выборов на Украине.

Премьер-министр Великобритании Ким Стармер пообещал новые поставки оружия в ВСУ в рамках партнерства. Он анонсировал передачу мобильной системы ПВО, которая была разработана специально с учетом потребностей Украины, и 150 артиллерийский орудий производства Sheffield Forgemasters.

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В России высказались о стягивании ВСУ техники НАТО к Судже
Депутат ГД Чепа связал стягивание техники НАТО к Судже с инаугурацией Трампа
19 января 2025, 18:28

Фото: iStock/Alex Kochev

ВСУ стягивают технику НАТО к Судже в Курской области в связи с приближающейся инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передает «Лента.ру».
По мнению парламентария, Зеленский, вероятно, готовит козырную карту в случае подготовки каких-то переговоров, «а козырная карта — это Курская область». Чепа отметил, что на сегодняшний день порядка 70% территорий российского региона, которые ранее были захвачены ВСУ, уже освобождены.

Депутат добавил, что украинские боевики всеми силами пытаются сохранить свое присутствие в данном населенном пункте.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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19 января в небе над Курской областью сбиты две украинские ракеты
19 января 2025, 18:16

Фото: istockphoto/bpawesome

Киевский режим продолжает ежедневные попытки нанесения ударов по городам и объектам на территории российских регионов. Сегодня, 19 января, дежурные силы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты в небе над Курской областью.
Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба. Сообщение об уничтожении первой ракеты было опубликовано в 16:23 по московскому времени, а второй — в 17:15. Оперативный штаб поблагодарил бойцов ПВО за отлично выполненную работу.

Российские войска наступают в Курской области на всех направлениях. Более 60% ранее оккупированной ВСУ территории Курской области уже освобождено, сообщило Министерство обороны РФ 17 января.

Ранее сообщалось о прибытии под Суджу элитного подразделения украинской армии — 73-го полка сил специальных операций (ССО). Кроме того, зафиксировано массовое передвижение военной техники НАТО в тех местах. Это может говорить о подготовке ВСУ к новому наступлению.

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#ракеты
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#курская область
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«Гебельс капут!»: Под Курахово уничтожен медийный украинский солдат
Под Курахово уничтожен медийный солдат ВСУ с позывным Гебельс
19 января 2025, 17:12

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Российские бойцы у Курахово ликвидировали банду нацистов из ВСУ. Среди них оказался боевик с позывным Гебельс, последователь Гитлера, сделавший своим позывным фамилию главного пропагандиста нацистской Германии.
Раньше украинский военнослужащий направо и налево раздавал интервью журналистам, в которых рассказывал, что преклоняется перед идеями Третьего рейха. Именно этим он объяснял выбор позывного. При этом осталось неясным, куда при переводе с немецкого на украинский делась еще одна «б» из фамилии министра пропаганды гитлеровского правительства.

Военнослужащие российских войск показали каску Гебельса и нашивку с позывным с его экипировки. У еще одного боевика из ликвидированной группировки на форме обнаружена нашивка со шведским флагом. Скоро оба встретятся в аду со своими кумирами из нацистской Германии.

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#солдаты
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