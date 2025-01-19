В студии радиостанции «Армия FM» в Киеве раздался взрыв

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В Киеве прямо во время эфира произошёл взрыв в помещении студии радиостанции «Армия FM». В результате ранение получила радиоведущая.
О чрезвычайном происшествии рассказал телеграм-канал «Политика страны». Сначала полицейские предположили, что произошёл террористический акт. Однако позже выяснилось, что в студии сдетонировал армейский взрыватель от боеприпаса, который находился в помещении в качестве экспоната.
Пострадавшая девушка-радиоведущая 1999 года была экстренно госпитализирована. Её состояние оценивается врачами как удовлетворительное. Правоохранители и специалисты-взрывники продолжают расследование с целью установить причину, вызвавшую детонацию боеприпаса. Пока других подробностей ЧП не приводится.
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Александр Бойцов