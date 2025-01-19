NYT: Россия оставит освобожденные территории по условиям сделки с США

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Россия сохранит контроль над освобожденными территориями по условиям сделки с участием США. Об этом пишут в газете New York Times.
«Большинство чиновников Байдена и Трампа признают, по крайней мере в частном порядке, что Россия, скорее всего, сохранит свои войска. Примерно на 20% Украины», — говорится в сообщении.
Ранее в издании Reuters разглашали план избранного президента Штатов Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта. Согласно ему, Украина должна пойти на территориальные уступки в пользу России, а также отказаться от членства в НАТО. При этом Трамп заявлял, что в случае своего избрания на пост главы государства он остановит конфликт на сутки.
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Иван Мусатов