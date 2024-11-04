«Это для чего делается?»: Симоньян высказалась о ЕГЭ

Фото: istockphoto/monkeybusinessimages
Текущая система ЕГЭ доказывает издевательство над россиянами, заявила главред RT Маргарита Симоньян в рамках сочинского марафона «Знание. Первые».
Журналистка подчеркнула, что экзаменационные вопросы, имеющиеся в ЕГЭ, часто не связаны со школьной программой.
Симоньян резюмировала, что дети учатся одному, в то время как отвечать на экзамене приходится на другое. Кроме того, по словам журналистки, есть предметы, не укладываемые в формат экзамена. Например, литература.
Ранее сообщалось о минимальных баллах ЕГЭ на 2025-2026 учебный год. Данные опубликованы Минпросвещения.
Читайте также:
Охранники школ и детсадов в России будут иметь наручники и резиновые палки
На работу в школы Московской области с начала года пришли более 2,3 тыс. учителей
Минобрнауки раскрыло подробности изменений перечня вступительных испытаний в вузы РФ
«Я считаю, что ЕГЭ могло бы и должно было бы быть хорошей системой… Но то, как это выполнено, какие вопросы в этом ЕГЭ - это издевательство над нацией, над детьми, над их родителями», — ответила Симоньян на вопрос школьницы, нужна ли в РФ такая система.
Симоньян резюмировала, что дети учатся одному, в то время как отвечать на экзамене приходится на другое. Кроме того, по словам журналистки, есть предметы, не укладываемые в формат экзамена. Например, литература.
«Это для чего делается? Чтобы свести с ума весь народ? Свести с ума детей, свести с ума учителей?» — вопросила она.
Ранее сообщалось о минимальных баллах ЕГЭ на 2025-2026 учебный год. Данные опубликованы Минпросвещения.
Читайте также:
Охранники школ и детсадов в России будут иметь наручники и резиновые палки
На работу в школы Московской области с начала года пришли более 2,3 тыс. учителей
Минобрнауки раскрыло подробности изменений перечня вступительных испытаний в вузы РФ
Никита Кротов