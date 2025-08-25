Генпрокурор Краснов подал заявление на должность главы Верховного суда
Генпрокурор Игорь Краснов официально подал заявление на вакантное место главы Верховного суда. Об этом сообщил председатель Высшей квалификационной коллегии судей России Николай Тимошин, слова которого приводит РИА Новости.
«В Высшую квалификационную коллегию судей РФ поступило заявление генерального прокурора РФ Краснова Игоря Викторовича на вакантную должность Председателя Верховного Суда Российской Федерации», – рассказал Тимошин журналистам.Согласно статье 12 закона о Верховном суде России, председатель ВС назначается Советом Федерации по представлению президента Владимира Путина, при условии получения положительного заключения ВККС.
Ранее вакантное кресло главы Верховного суда стало предметом пристального внимания, и подача заявления Красновым может стать ключевым шагом в кадровом назначении.