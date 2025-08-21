Достижения.рф

Назначили нового командующего группировкой войск ВС РФ «Север»

Генерал Евгений Никифоров стал новым командующим группировкой ВС РФ «Север»
Слева направо: Евгений Никифоров и Сергей Шойгу (Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий)

Генерал‑полковник Евгений Никифоров назначен командующим группировкой российских войск «Север», сообщает пресс‑служба Минобороны РФ.



Отмечается, что Никифоров доложил министру обороны Андрею Белоусову об оснащении подразделений группировки современным вооружением и техникой и о планах их модернизации с учётом опыта боевого применения в ходе спецоперации. О назначении Никифорова 8 августа ранее сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

Никифоров — выпускник Уссурийского суворовского военного училища и Коломенского высшего артиллерийского командного училища (факультет ВДВ). В роде войск служит с 1991 года. 22 августа 2016 года Генпрокуратура Украины включила его в список лиц, обвиняемых в преступлениях против основ национальной безопасности Украины и международного правопорядка. В 2017 году, в звании генерал‑майора, он был назначен командующим 58‑й общевойсковой армией Южного военного округа.

С февраля 2020 года Никифоров занимал пост первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа; до этого был заместителем командующего войсками Западного военного округа. В июне‑октябре 2021 года он командовал группировкой российских войск в Сирии.

Ранее также сообщалось, что генерал‑полковник Александр Лапин покинул пост командующего Ленинградским военным округом по состоянию здоровья.

Никита Кротов

