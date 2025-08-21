Назначили нового командующего группировкой войск ВС РФ «Север»

21 августа 2025, 15:00

Генерал Евгений Никифоров стал новым командующим группировкой ВС РФ «Север»

Слева направо: Евгений Никифоров и Сергей Шойгу (Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий)

Генерал‑полковник Евгений Никифоров назначен командующим группировкой российских войск «Север», сообщает пресс‑служба Минобороны РФ.