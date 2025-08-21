Назначили нового командующего группировкой войск ВС РФ «Север»
Генерал‑полковник Евгений Никифоров назначен командующим группировкой российских войск «Север», сообщает пресс‑служба Минобороны РФ.
Отмечается, что Никифоров доложил министру обороны Андрею Белоусову об оснащении подразделений группировки современным вооружением и техникой и о планах их модернизации с учётом опыта боевого применения в ходе спецоперации. О назначении Никифорова 8 августа ранее сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
Никифоров — выпускник Уссурийского суворовского военного училища и Коломенского высшего артиллерийского командного училища (факультет ВДВ). В роде войск служит с 1991 года. 22 августа 2016 года Генпрокуратура Украины включила его в список лиц, обвиняемых в преступлениях против основ национальной безопасности Украины и международного правопорядка. В 2017 году, в звании генерал‑майора, он был назначен командующим 58‑й общевойсковой армией Южного военного округа.
С февраля 2020 года Никифоров занимал пост первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа; до этого был заместителем командующего войсками Западного военного округа. В июне‑октябре 2021 года он командовал группировкой российских войск в Сирии.
Ранее также сообщалось, что генерал‑полковник Александр Лапин покинул пост командующего Ленинградским военным округом по состоянию здоровья.
Читайте также: