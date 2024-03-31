Генпрокурор России Краснов высказался о суде над политиками Украины и Запада

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В настоящее время не представляется возможным увидеть на скамье подсудимых украинских и западных политиков, в отношении которых в России возбуждены уголовные дела. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Краснов подчеркнул, что на данный момент нереалистично увидеть политиков Украины и стран Запада на российской скамье подсудимых. Однако отметил принцип неотвратимости наказания для всех причастных к страшным преступлениям.
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Анастасия Чинкова