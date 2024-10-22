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Генпрокурор Украины подал в отставку после скандала с фальшивыми инвалидностями

22 октября 2024, 18:41
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, занимавший эту должность с июля 2022 года, подал в отставку после скандала с фальшивыми инвалидностями у прокуроров и государственных чиновников. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его словам, нужно отменить все поддельные постановления об инвалидности, а ответственные должны понести персональную политическую ответственность.


«В данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности генерального прокурора», — написал он.
Ранее выяснилось, что около 50 сотрудников прокуратуры Хмельницкой области получили справки об инвалидности 2-й группы, которую им помогла оформить глава Хмельницкого областного центра медико-санитарной экспертизы Татьяна Крупа. У самой Крупы нашли более 6 млн долларов наличных, списки уклонистов и документы с фиктивными диагнозами.

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*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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#скандал
В Израиле признали, что беспилотник «Хезболлы» попал в окно спальни Нетаньяху
Kan: беспилотник «Хезболлы» напрямую поразил резиденцию Нетаньяху
22 октября 2024, 19:05

Биньямин Нетаньяху (Фото: сайт Кремля)

Беспилотник, запущенный 19 октября шиитской организацией «Хезболлах» по резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, повредил окно спальни в его доме. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan.
Уточняется, что ущерб причинен незначительный. Согласно информации источника, это может быть связано с тем, что окна в резиденции Нетаньяху были бронированные.

Отмечается, что все три дрона, запущенные «Хезболлах» были нацелены на дом израильского премьер-министра в городе Кейсария, который находится между Тель-Авивом и Хайфой. До этого армия Израиля информировала, что два других БПЛА были перехвачены.

Сразу после происшествия Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в том, что они пытались убить его вместе с супругой.

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В США заявили о новом пакете санкций против России
Минфин США: Вашингтон через неделю введет новый пакет санкций против России
22 октября 2024, 19:05

Фото: iStock/rarrarorro

США на следующей неделе введут новый пакет санкций против России. Об этом заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен, передает РИА Новости. По ее словам, ограничения затронут, в том числе, посредников в третьих странах.
«На следующей неделе мы представим сильные новые санкции, преследующие тех, кто способствует военной машине Кремля, включая посредников в третьих странах», — отметила она.
Йеллен также добавила, что Вашингтон продолжит борьбу с теми, кто пытается обойти антироссийские санкции.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что США следует подумать о том, что их же антироссийские санкции негативно отражаются на долларе, а Вашингтон портит отношения с Пекином.

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«Изолировать Россию»: Политолог рассказал о важных решениях на саммите БРИКС в Казани
Политолог Фельдман: зафиксируется, что БРИКС запрещено вводить санкции против друг друга
22 октября 2024, 17:50

Фото: istockphoto/Bet_Noire

22 октября в Казани начинается XVI саммит БРИКС. Как заявил накануне журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, на него приедут делегации из 36 стран и от шести международных организаций. В том числе 22 главы государства и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Принимающая саммит Россия председательствует в БРИКС в четвертый раз. Ее нынешний девиз — «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

Ожидается, что президент России Владимир Путин проведет на полях саммита БРИКС встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Мoди, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Палестины Махмудом Аббасом и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Политолог, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с «Радио 1» сообщил, что проведение саммита в России имеет эпохальное и символическое значение.

«Это такого рода картинка, которую будут транслировать все каналы всего мира, что даст ответ на вопрос, оказались ли эффективными попытки изолировать Россию от мирового сообщества. Однозначно, нет. Потому что Казань на ближайшую неделю становится столицей мира. Сюда приезжают лидеры ключевых стран глобального Юга. Именно эти страны через 10 лет будут определять глобальность экономического порядка», — сказал политолог.

Он добавил, что от этого саммита многого ждут:

  1. Начало предметных действий в формировании дорожной карты по изменению мировой финансово-экономической системы. Создание настоящей альтернативы расчету в долларах, переход на расчет в национальной валюте.
  2. Осуждения санкций. Нормативная фиксация принципа, согласно которому страны БРИКС никогда, вне зависимости от международной политической конъектуры или по просьбе Запада, не будут вводить санкции в отношении друг друга.
  3. Это инициирование диалога о новой системе глобальной безопасности. Будет обсуждаться хорошо известная инициатива Китая, согласно которой в международной системе безопасности будущего не должно быть места альянсам, которые дружат против кого-то. По мнению Китая, дробление мира на блоки, приведет к игре с нулевой суммой, никто в этой ситуации не выигрывает. Безопасность должна быть глобальной и неделимой.

По мнению Павла Фельдмана, Турция присоединится к БРИКС, что будет уникальным примером.
«До недавнего времени Турция безуспешно стучалась в двери Евросоюза, и там ей указали на ее вторичность и незначительность относительно ее западных игроков. Турция разочаровалась, обиделась и начинает тяготеть к другому экономико-политическому полису. Но ведь Турция — это страна НАТО, мне интересно, что скажут в Брюсселе или Вашингтоне. Но Эрдоган в этом случае показывает многовекторность собственной политики», — объяснил Фельдман.

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Стало известно, что показал саммит БРИКС, и как это связано с Путиным
CNN: саммит БРИКС демонстрирует, что РФ не одна, хоть Запад и желает обратного
22 октября 2024, 17:33

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Присутствие мировых лидеров на саммите БРИКС в Казани показывает, что за Россией есть целая союзническая коалиция, а президент РФ Владимир Путин не одинок, хоть Запад и хочет противоположного. Об этом информируют журналисты CNN.
«Запад хочет, чтобы Путин был изолирован. Масштабный саммит (БРИКС — прим. ред.), который он проводит, демонстрирует, что он далеко не одинок... За ним стоит формирующаяся коалиция стран», — гласит сообщение CNN.
Саммит объединения БРИКС проходит в Казани по 24 октября. Это самое крупномасштабное событие во внешней политике, проводимое когда-либо в РФ.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, на мероприятии представлено 36 государств, 22 из которых — на высшем уровне. Кроме того, участвует руководство международных сообществ.

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#мир
#россия
#владимир путин
#саммит
#брикс
#казань
#новости
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Кулеба рассказал, как увольнялся с поста министра под игристое и сигару
22 октября 2024, 17:26

Фото: iStock/Jasmina81

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал заявление на увольнение с этой должности, предварительно выпив игристого и закурив сигару. Об этом он рассказал в интервью журналистке Рамине Эсхакзай.
Бывший министр рассказал, что в вечер, когда он узнал о своем увольнении, он был вместе с супругой Светланой в спортзале. Вдруг ему поступил звонок от премьер-министра, который попросил его срочно подъехать.

Кулеба отметил, что сразу же понял, зачем его вызывают. По словам экс-министра, после этого разговора он направился сначала к премьеру Денису Шмыгалю, а затем — к президенту страны Владимиру Зеленскому.

«И после уже была Светлана. Мы взяли бутылку игристого вина, сигару, лист бумаги, ручки и пошли на балкон. Мы закурили, я выпил и написал заявление на увольнение», — пояснил бывший политик.

Кулеба заключил, что его увольнение — это обыденная вещь.

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#заявление
#украина
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В МИД РФ вызвали посла Германии
22 октября 2024, 17:07

Фото: iStock/vlad_karavaev

Посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф был вызван в МИД РФ. Об этом говорится в заявлении российского дипведомства.
Уточняется, что немецкому послу был заявлен протест по причине создания в восточногерманском Ростоке регионального штаба морского командования Североатлантического альянса.

В МИД РФ отметили, что расширение военной инфраструктуры блока на территории бывшей ГДР будет иметь самые серьезные негативные последствия и не останется без ответа Москвы. В США, Бельгии и ФРГ должны отдавать себе в этом отчет, заключили в ведомстве.

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#посол
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Стало известно, чем Индия недовольна в БРИКС
Bloomberg: Индия недовольна идеей превращения БРИКС в коалицию противников США
22 октября 2024, 17:05

Фото: istockphoto/Bet_Noire

Руководство Индии недовольно идеей превращения БРИКС в коалицию противников США и гегемонии доллара. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на индийских чиновников, пожелавших остаться анонимными. Отмечается, что свои претензии выражают также и другие участники союза.
По информации агентства, Индия не хочет дальнейшего расширения БРИКС, в чем ее поддерживают Бразилия, ЮАР и ОАЭ. В статье подчеркивается, что на нежелание многих стран-участниц бороться с Соединенными Штатами говорит и встреча министров финансов и глав Центробанков БРИКС, на котором не присутствовали руководители ведомств из Китая, Индии и ЮАР.

Агентство приводит слова главы Центра европейских исследований Китайского народного университета в Пекине Ван Ивея, который говорит, что планы России по торговле без использования доллара кажутся слишком амбициозными даже Китаю. Помимо этого уточняется, что многие страны объединения не находятся под санкциями, потому не видят смысла бороться с главенством США.

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В Польше ужаснулись последствиями возможного нападения на Санкт-Петербург
Do Rzeczy: угрозы напасть на Калининград и Питер спровоцируют ответ РФ
22 октября 2024, 16:37

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Если польские генералы будут угрожать нападением на Калининград и Санкт-Петербург, это может привести к серьезному ответу со стороны России, пишут обозреватели Do Rzeczy.
Авторы материала считают, что речь вполне может идти об ударе ядерным оружием, как и сказано в обновленной доктрине Москвы. Угрозы ядерной державе атаковать обычным оружием «представляется верхом безумия», сказано в публикации.

Отмечено, что слова польских военных в отставке воспринимаются в качестве позиций польских политических кругов, потому что ранее они занимали высокие посты.

«Разве у Польши есть ракетные войска, способные нанести удар по Санкт-Петербургу? С таким же успехом этот или любой другой генерал может заявить, что польский флот атакует Крым или отправит свои войска во Владивосток», — сказано в статье.

Ранее начальник генштаба Польши Раймунд Анджейчак угрожал незамедлительным ответом российской стороне в случае агрессии на Прибалтику и Польшу.

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#польша
#россия
#санкт-петербург
#калининград
#нападение
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Депутат Белик: Западу важно выбирать для борьбы с РФ постсоветские страны
22 октября 2024, 15:58

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что для Запад особенно важно поддерживать и натравливать на борьбу с Россией страны постсоветского пространства.
По его мнению, именно поэтому очередной страной для конфронтации с Россией была выбрана Грузия.

«Мы видим, как далеко Запад простирает свои руки в попытках оказать влияние на избирательную кампанию в Грузии, а выбирать для борьбы с Россией страны постсоветского пространства Западу особенно важно. Технологии США и их союзников угрожают целостности и суверенитету государств, противоречат возможности этих стран проводить независимую политику», — высказался в беседе с RT Белик.

До этого миллиардер и основатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил телеканалу «Имеди» о предложении некоего западного чиновника бывшему руководителю правительства Грузии Ираклию Гарибашвили начать маленькую войну с Россией. Как передаёт argumenti.ru, Иванишвили уточнил, что речь шла о боевых действиях в несколько дней, после чего, по замыслам западных кураторов, закавказская республика должна была бы перейти в партизанское сопротивление.

Ранее Дмитрий Белик заявлял, что Запад специально раскачивает ситуацию в Грузии с помощью различных «наблюдательных миссий» и «программ».

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