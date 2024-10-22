Генпрокурор Украины подал в отставку после скандала с фальшивыми инвалидностями

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Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, занимавший эту должность с июля 2022 года, подал в отставку после скандала с фальшивыми инвалидностями у прокуроров и государственных чиновников. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его словам, нужно отменить все поддельные постановления об инвалидности, а ответственные должны понести персональную политическую ответственность.
«В данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности генерального прокурора», — написал он.Ранее выяснилось, что около 50 сотрудников прокуратуры Хмельницкой области получили справки об инвалидности 2-й группы, которую им помогла оформить глава Хмельницкого областного центра медико-санитарной экспертизы Татьяна Крупа. У самой Крупы нашли более 6 млн долларов наличных, списки уклонистов и документы с фиктивными диагнозами.
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