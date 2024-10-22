Владимир Зеленский
Глава киевского режима Владимир Зеленский, чей срок истек 20 мая, не собирался увольнять со своих постов главу украинской разведки Кирилла Буданова* и министра обороны Украины Рустема Умерова. Слова экс-президента республики приводит издание РБК-Украина.
«Я не собирался это делать. Я не собирался менять Буданова. Информация эта ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса», — прокомментировал Зеленский соответствующий вопрос.
Ранее СМИ Украины информировали, что Зеленский планировал уволить Умерова и Буданова в связи с серьезным напряжением между Будановым и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком.
Тогда уточнялось, что, предположительно, место начальника украинской разведки должен был занять руководитель внешней разведки республики Олег Иващенко.
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