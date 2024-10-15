Мэра Талгара в Казахстане сняли с должности после убийства 16-летнего подростка

Фото: iStock/BernardaSv
В городе Талгар Алма-Атинской области мэра и его заместителя сняли с постов после убийства 16-летнего подростка. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что от обязанностей отстранили мэра Талгара Бахыта Куришбекова и его заместителя Сагындыка Матана. В областной администрации добавили, что ответственность других работников на сегодняшний день находится на рассмотрении.
Напомним, в ночь на 4 октября у одного из продуктовых магазинов произошла групповая драка с применением холодного и огнестрельного оружия. В результате был убит шестнадцатилетний подросток Шерзат Болат, два человека получили тяжелые ранения.
Читайте также:
В казахстанский Талгар ввели Нацгвардию после убийства 16-летнего подростка
В Дагестане старшеклассники проломили голову подростку в школе и попали на видео
Верховный суд РФ поддержал отставку судьи за мат и близкие отношения с адвокатом
Екатерина Коршунова