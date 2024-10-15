Мэра Талгара в Казахстане сняли с должности после убийства 16-летнего подростка

Сотрудница аэропорта в Антальи обнаружила в туалете живого младенца. Позже выяснилось, что его родила и оставила там 18-летняя туристка Екатерина из подмосковной Электростали, приехавшая в страну вместе со своей матерью Еленой. О том, почему россиянки бросили умирать новорожденного в аэропорту расскажет «Радио 1».