Генпрокурором при Трампе станет блондинка, разбирающаяся в коррупции на Украине

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы министерства юстиции прокурора Флориды Пэм Бонди. Это произошло после того, как конгрессмен Мэтт Гетц отозвал свою кандидатуру.
Телеканал CNN считает, что у Бонди гораздо больше шансов успешно пройти голосование в Сенате, чем было у Гетца. Авторы публикации напоминают, что во время первого президентского срока Трампа прокурор Флориды встала на его защиту в процессе об импичменте.
В материале указано, что во время выступления на слушаниях по импичменту в Конгрессе Бонди детально описывала связи сына Байдена с Украиной. По её словам, должность Байдена-младшего в украинской компании Burisma «была частью коррупции» его отца, тогдашнего вице-президента США.
Бонди посвятила Украине и коррупционным схемам получасовую речь на слушаниях. Как пишут американские СМИ, она достаточно глубоко разбирается в этом вопросе, что может помочь при аудите военных поставок Киеву. Также Пэм Бонди характеризуют как убеждённую противницу однополых браков и давнюю сторонницу Трампа.
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В материале указано, что во время выступления на слушаниях по импичменту в Конгрессе Бонди детально описывала связи сына Байдена с Украиной. По её словам, должность Байдена-младшего в украинской компании Burisma «была частью коррупции» его отца, тогдашнего вице-президента США.
Бонди посвятила Украине и коррупционным схемам получасовую речь на слушаниях. Как пишут американские СМИ, она достаточно глубоко разбирается в этом вопросе, что может помочь при аудите военных поставок Киеву. Также Пэм Бонди характеризуют как убеждённую противницу однополых браков и давнюю сторонницу Трампа.
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Александр Бойцов