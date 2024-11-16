Трамп пригласил еще одного ведущего Fox в свою администрацию

Мелания Трамп, Дональд Трамп, Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)
Избранный президент США Дональд Трамп планирует привлечь к своей администрации ведущего Fox Business Channel Ларри Кадлоу. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Утверждается, что он может занять должности в области экономики и финансов. Советники Трампа полагали, что Кадлоу займет пост председателя Национального экономического совета, поскольку он занимал его во время первого срока республиканца.
По данным Reuters, телеведущий уже отказалась от предложенной Трампом работы. Недавно он подписал новый контракт с каналом, поэтому планирует продолжить работу на телевидении.
Ранее Трамп предложил назначить на пост главы Пентагона американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета. По словам республиканца, Хегсет «вынослив и умен и считает, что Америка должна быть на первом месте».
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По данным Reuters, телеведущий уже отказалась от предложенной Трампом работы. Недавно он подписал новый контракт с каналом, поэтому планирует продолжить работу на телевидении.
Ранее Трамп предложил назначить на пост главы Пентагона американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета. По словам республиканца, Хегсет «вынослив и умен и считает, что Америка должна быть на первом месте».
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Александр Климов