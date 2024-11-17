Newsweek: Трамп может заблокировать выдвижение Гетца на пост генпрокурора США

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп может передумать и отозвать кандидатуру Мэтта Гетца, номинированного на должность министра юстиции и генерального прокурора страны. Причина заключается в расследовании комитета по этике.
Такое мнение высказал бывший помощник прокурора США в офисе по округу Колумбия Гленн Киршнер. Эксперты по правовым вопросам журнала Newsweek считают, что Гетц «неквалифицирован» и может столкнуться с неприятием его назначения в Сенате США. К тому же непонятно, что он будет делать с обвинениями, например, в сексуальных домогательствах, выдвинутых против него.
Киршнер считает, что Трамп выдвинул Гетца для того, чтобы отвлечь внимание общественности от других «неквалифицированных» и даже опасных кандидатур. Экс-помощник прокурора считает, что он отзовёт кандидатуру Гетца, сославшись на то, что такой выбор не поддержит министерство юстиции.
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