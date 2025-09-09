Генсек ЛАГ назвал удары Израиля по Дохе нарушением суверенитета Катара
Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Абдель Фаттаха ас-Сиси назвал удары Израиля по Дохе нарушением суверенитета Катара. Об этом говорится в заявлении его канцелярии, пишет РИА Новости.
Во вторник, 9 сентября, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела военную операцию, нанеся массированные удары по Дохе.
Одновременно с этим Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил израильский удар по представителям палестинского движения ХАМАС в столице Катара.
Израильская армия атаковала объект, где находились лидеры ХАМАС. По данным нескольких СМИ, в здании, подвергшемся удару, находились лидер ХАМАС в секторе Газа и ещё три члена политбюро движения.
Как пишет газета Israel Hayom, израильские власти заранее предупредили США и Катар о предстоящей операции, что, однако, не предотвратило дипломатическую напряжённость вокруг инцидента.
Данная акция вызвала резкую критику со стороны арабских стран и международных организаций, которые расценивают её как нарушение международного права и суверенитета государства.
Читайте также: