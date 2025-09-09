Генсек ЛАГ назвал удары Израиля по Дохе нарушением суверенитета Катара

09 сентября 2025, 18:56

Фото: iStock/e-crow

Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Абдель Фаттаха ас-Сиси назвал удары Израиля по Дохе нарушением суверенитета Катара. Об этом говорится в заявлении его канцелярии, пишет РИА Новости.