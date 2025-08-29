Ликвидирован глава правительства хуситов: Израиль нанёс удар по столице Йемена
Премьер-министр правительства йеменских хуситов Ахмед Галеб ар-Рахави погиб во время израильского авиаудара по столице Йемена Сане, сообщил источник РИА Новости, близкий к семье погибшего.
Израильские истребители нанесли удар по дому в районе Хадда на юге Саны, в результате чего погибли четыре человека, включая ар-Рахави и нескольких его соратников. Ранения получили другие присутствовавшие. Группировка «Ансар Алла» готовится официально объявить о смерти премьер-министра, который был назначен на эту должность 10 августа 2024 года.
Этот инцидент произошел через 24 часа после того, как хуситы объявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с помощью гиперзвуковой ракеты «Палестина-2». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что нанесла точный удар по военной цели хуситов в районе Саны, при этом израильские СМИ сообщили, что целью атаки были высокопоставленные представители политического руководства движения.
Конфликт между Израилем и хуситами обострился в конце июля, когда движение объявило о начале четвертого этапа морской блокады Израиля в ответ на продолжающиеся боевые действия в секторе Газа. По словам лидера хуситов Абдель Малика аль-Хуси, с ноября 2023 года по Израилю и связанным с ним судам было выпущено 1679 ракет и беспилотников.
