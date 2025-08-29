Ликвидирован глава правительства хуситов: Израиль нанёс удар по столице Йемена

29 августа 2025, 02:21

Премьер-министр хуситов ар-Рахави погиб при авиаударе по району Хадда в Сане

Фото: Istock/gorodenkoff

Премьер-министр правительства йеменских хуситов Ахмед Галеб ар-Рахави погиб во время израильского авиаудара по столице Йемена Сане, сообщил источник РИА Новости, близкий к семье погибшего.