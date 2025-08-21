Нетаньяху прибыл в сектор Газа для утверждения плана захвата города Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о своём прибытии в сектор Газа с целью утвердить стратегический план по захвату города Газа и разгрома палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.
Нетаньяху также подчеркнул, что параллельно дал поручение начать немедленные переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля.
20 августа официальный представитель израильской армии, бригадный генерал Эффи Дефрин, объявил о начале наступательной операции в секторе Газа.
Тем временем в интернете появились видеозаписи, на которых израильские друзы пересекают границу и направляются в сторону Сирии, что вызывает дополнительное внимание к региональной обстановке.
