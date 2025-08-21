Нетаньяху прибыл в сектор Газа для утверждения плана захвата города Газа

21 августа 2025, 21:12

Биньямин Нетаньяху (фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о своём прибытии в сектор Газа с целью утвердить стратегический план по захвату города Газа и разгрома палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.