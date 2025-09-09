ЦАХАЛ ударила по Дохе, пишут СМИ

09 сентября 2025, 17:23

Al Hadath: глава ХАМАС погиб с тремя руководителями при ударе ЦАХАЛ по Дохе

Фото: istockphoto/e-crow

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар в Дохе, в результате чего погибли руководитель ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя и ещё три члена руководства движения. Об этом сообщил 9 сентября телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.