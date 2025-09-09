ЦАХАЛ ударила по Дохе, пишут СМИ
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар в Дохе, в результате чего погибли руководитель ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя и ещё три члена руководства движения. Об этом сообщил 9 сентября телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.
По данным СМИ, израильские военные взяли на себя ответственность за авиаудар; в публикации также утверждается, что атака была поддержана президентом США Дональдом Трампом. Ранее сообщалось, что удар пришёлся в тот момент, когда переговорная группа обсуждала американское предложение о прекращении огня в Газе.
В тот же день пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что были нанесены удары по верхушке руководства ХАМАС и подчеркнула, что перед операцией принимались меры по минимизации ущерба мирному населению: применялись высокоточное оружие и дополнительные разведданные.
2 сентября советник катарского премьера и официальный представитель МИД Катарa Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что Израиль не отвечает на предложение о вводе режима прекращения огня; в тот же день Израиль мобилизовал около 40 тыс. резервистов в подготовке к возможному новому наступлению.
