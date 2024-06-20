Генсек НАТО отреагировал на договор России и Северной Кореи

Фото: сайт НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Об этом пишет РИА Новости.
Как считает генсек, заключенный Договор о партнерстве демонстрирует взаимную поддержку России и Северной Кореи. По мнению Столтенберга, это должно подтолкнуть Запад «еще больше сплотиться».
До этого Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество России и КНДР не направлено против других стран.
Ранее сообщалось, что президента России Владимира Путина наградили орденом Ким Ир Сена, который является высшей госнаградой в КНДР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Ответом на то, что они становятся более сплоченными — Россия, КНДР, Китай и Иран, — должно стать наше большее сплочение. Это сейчас важно, как никогда ранее», — отметил генсек Североатлантического альянса.
До этого Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество России и КНДР не направлено против других стран.
Ранее сообщалось, что президента России Владимира Путина наградили орденом Ким Ир Сена, который является высшей госнаградой в КНДР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак