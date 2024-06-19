Заявление политика в эфире RT о саммите по Украине вызвало скандал в Швейцарии

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Глава молодёжного крыла парламентской Швейцарской народной партии Нильс Фихтер заявил в эфире RT, что вся история с проведением мирного саммита по Украине является «абсолютным фарсом и позорит страну».
При этом его высказывание раскритиковали сразу несколько молодёжных партий страны, а представители «зелёных» и вовсе прекратили сотрудничество с ним.
Он подчеркнул, что молодёжное крыло парламентской Швейцарской народной партии решительно выступает за то, чтобы в конференции в Бюргенштоке приняла участие и российская сторона. Он также выразил опасение, что Швейцария позволит втянуть себя в мировую войну.
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«Лично я полагаю, что он (Зеленский – ред.) хочет больше денег и оружия для войны. А мирную конференцию, на мой взгляд, можно признать успешной только тогда, когда по её итогам, как следует из названия, достигается мир», — заявил Фихтер в интервью RT.
Он подчеркнул, что молодёжное крыло парламентской Швейцарской народной партии решительно выступает за то, чтобы в конференции в Бюргенштоке приняла участие и российская сторона. Он также выразил опасение, что Швейцария позволит втянуть себя в мировую войну.
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Элина Позднякова