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Мирный саммит по Украине в Швейцарии продемонстрировал, какие страны выступают за продолжение конфликта. Так считает председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина», политолог Роман Коваленко.
«Можно говорить о полном провале этого собрания стран, которые накачивают режим Зеленского оружием и хотят продолжения конфликта. Все мы видели, как проходило это собрание, по-другому я не могу назвать это мероприятие, и особо хотелось бы отметить уровень его подготовки и тот факт, что уже после того, как были оглашены итоги и названы страны-подписанты, начались отзывы подписей», — рассказал Коваленко в интервью «Известиям».
Он уточнил, что уже три страны отозвали свои подписи, и признался, что не помнит в дипломатической практике подобного явления.
Политолог также отметил, что саммит по Украине в Швейцарии имеет для России и положительные моменты. По его словам, страны, не зомбированные США, поняли, что Москва выступает за мирное решение конфликта, и со временем многие из них присоединятся к России, уверен Коваленко.
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