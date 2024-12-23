Генсек НАТО поставил Зеленского на место после критики Шольца

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте требует от Владимира Зеленского перестать критиковать канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом пишет немецкое издание Tagesspiegel.
«Я часто говорю Зеленскому, чтобы он перестал критиковать Шольца, поскольку, как мне кажется, это нечестно», — заявил Рютте.
По его словам, Зеленскому стоит благодарить Шольца, а не критиковать, так как Германия является вторым после США донором военной помощи Киеву.
По данным обозревателей издания, Зеленский в последнее время часто критикует Шольца из-за того, что он отказывается передать Украине дальнобойные ракеты Taurus и за его звонок президенту России Владимиру Путину.
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