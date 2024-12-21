Канцлер ФРГ рявкнул на Дуду за призыв конфисковать российские активы

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Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал президента Польши Анджея Дуду за его предложение конфисковать замороженные российские активы на сумму 260 миллиардов евро для их последующего использования.
По информации Financial Times, между лидерами произошёл напряжённый диалог, в котором Шольц выразил обеспокоенность последствиями для финансовой стабильности Европы. Особый акцент он сделал на том, что Польша, использующая в качестве официальной валюты злотый вместо евро, недостаточно учитывает риски для еврозоны.
Инициатива Дуды нашла поддержку у таких стран, как США и Великобритания, не входящих в еврозону. В то же время Германия, Франция и Италия выступили против этого предложения, заявив о его потенциальной опасности для экономики региона.
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«Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков. Вы даже не используете евро», — разозлился Шольц, рявкнув на собеседника.
Инициатива Дуды нашла поддержку у таких стран, как США и Великобритания, не входящих в еврозону. В то же время Германия, Франция и Италия выступили против этого предложения, заявив о его потенциальной опасности для экономики региона.
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Мария Моисеева