Spiegel: Шольц хочет посетить РФ с миротворческой миссией

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)
Канцлер Германии Олаф Шольц хочет посетить РФ с миротворческой миссией, сообщил Der Spiegel.
«Представитель Христианско-демократический союз Германии (ХДС) наклонился вперед и прошептал, что на прошлой неделе он услышал очень интересную историю. Его старый знакомый и его компания являются членами Восточного комитета германской экономики. И там, в комитете, твердо убеждены, что канцлер в ближайшие дни отправится в Москву с «мирной миссией»», — обратило внимание издание.
Журналисты издания уточнили, что канцелярия Олафа Шольца опровергла данную информацию, назвав её «всего лишь слухом и ничем больше».
На внеочередном заседании 16 декабря бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Германии Олафу Шольцу. Отмечалось, что 394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, при этом 207 депутатов поддержали кабмин Шольца, а 116 — воздержались. Для вынесения вотума недоверия необходимо не менее 367 голосов.
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