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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил необходимость пересмотра ядерной доктрины альянса. В интервью японской газете Yomiuri генеральный секретарь заявил, что на данный момент альянс не нуждается в пересмотре своей ядерной стратегии.
«Непосредственной угрозы нет», – объяснил Столтенберг.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса также заявил, что процесс замены американских истребителей, используемых для ядерного сдерживания, идет «как обычно».
Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что конфликт между Украиной и Россией станет решающим в 2025 году. По его словам, Запад совершил большую ошибку, не приняв план действий по вступлению Украины в альянс.
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Александр Климов