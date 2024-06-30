США предложили Украине тайную альтернативу НАТО для обмана России

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Украина может оставаться нейтральным государством, но при этом получать военную и разведывательную помощь от США и других стран НАТО. Об этом политолог Томас Грэм написал в статье для издания Hill.
Он задался вопросом, что же делать Украине, если членство в НАТО слишком недосягаемо. А ответ на этот вопрос он предложил найти в Швеции, опираясь на модель, которой она придерживалась во времена холодной войны. Тогда страна формально была нейтральной, но обладала мощным оборонно-промышленным сектором и боеспособной армией. Она поддерживала сотрудничество с США и другими странами НАТО, однако такие связи оставались засекреченными.
Таким образом, Грэм предложил Соединённым Штатам уже на данном этапе сделать из Украины Швецию времён холодной войны. По его словам, это возможно. Для реализации этого плана необходимо восстановить оборонно-промышленный сектор Украины и обучить её армию. Также Вашингтону следует уделить больше внимания тесному сотрудничеству с Киевом в области безопасности и разведки.
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