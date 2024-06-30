UDJ: самолёты НАТО следят за воздушным пространством Украины

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За воздушным пространством Украины следят разведывательные самолёты дальнего обнаружения НАТО AWACS, находящиеся в небе над Польшей. Об этом сообщило британское издание UK Defence Journal.
Отмечается, что контроль, осуществляемый этими самолётами, по плану НАТО, способствует усилению присутствия Североатлантического альянса в регионе и отслеживанию активности российских войск.
Неназванный экс-служащий британских ВВС сообщил, что официально разведданные отправляются только странам НАТО. Однако известно, что они также предоставляются Украине, что позволяет ей намного быстрее реагировать на надвигающиеся атаки со стороны России.
По данным издания, эти самолёты регулярно патрулируют над Восточной Европой и регионом Балтийского моря с февраля 2022 года.
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Неназванный экс-служащий британских ВВС сообщил, что официально разведданные отправляются только странам НАТО. Однако известно, что они также предоставляются Украине, что позволяет ей намного быстрее реагировать на надвигающиеся атаки со стороны России.
По данным издания, эти самолёты регулярно патрулируют над Восточной Европой и регионом Балтийского моря с февраля 2022 года.
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Анастасия Чинкова