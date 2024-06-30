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UDJ: самолёты НАТО следят за воздушным пространством Украины

30 июня 2024, 21:13
Фото: iStock/VanderWolf-Images

Фото: iStock/VanderWolf-Images

За воздушным пространством Украины следят разведывательные самолёты дальнего обнаружения НАТО AWACS, находящиеся в небе над Польшей. Об этом сообщило британское издание UK Defence Journal.
Отмечается, что контроль, осуществляемый этими самолётами, по плану НАТО, способствует усилению присутствия Североатлантического альянса в регионе и отслеживанию активности российских войск.

Неназванный экс-служащий британских ВВС сообщил, что официально разведданные отправляются только странам НАТО. Однако известно, что они также предоставляются Украине, что позволяет ей намного быстрее реагировать на надвигающиеся атаки со стороны России.



По данным издания, эти самолёты регулярно патрулируют над Восточной Европой и регионом Балтийского моря с февраля 2022 года.

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#самолёты
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Ребёнок погиб при ударе ВСУ по автомобилю в Белгородской области
Гладков: ребёнок погиб, 4 человека ранены при ударе ВСУ по Белгородской области
30 июня 2024, 22:09

Фото: iStock/AndrisBarbans

Четырёхлетняя девочка погибла при ударе ВСУ по движущемуся автомобилю в Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что FPV-дрон атаковал легковой автомобиль около села Новое. В машине ехала семья из пяти человек: супруги, их маленькая дочь, а также бабушка с дедушкой.

От полученных ран скончался ребёнок. Остальные члены семьи получили ранения. В тяжёлом состоянии находится дедушка девочки – его госпитализировали с проникающим ранением брюшной полости. У остальных родственников наблюдаются осколочные ранения.

Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь, подчеркнул Гладков.

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#белгородская область
#вячеслав гладков
#обстрел
#всу
#погибший
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Мощный взрыв прогремел в Киеве
Мощный взрыв произошёл в Оболонском районе Киева
30 июня 2024, 21:33

Фото: iStock/Leonid Ikan

Мощный взрыв прогремел в Оболонском районе Киева. Об этом ТАСС сообщили очевидцы.
По их словам, взрыв прогремел на севере украинской столицы. Туда направляются машины МЧС.

Ранее, в 19:17 мск, в Киеве, Киевской области и других областях страны была объявлена воздушная тревога. Тогда также сообщалось о взрывах в Киеве, был виден густой чёрный дым. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, сработала система ПВО.

После этого воздушная тревога была отменена. Однако произошёл повторный взрыв.

Ранее в сети появились кадры удара ВС РФ фугасной бомбой ФАБ-3000 по подконтрольному киевским властям населённому пункту Нью-Йорк в ДНР. В результате удара были ликвидированы до 60 бойцов ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#удар
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#сво
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Опубликованы кадры удара ФАБ-3000 ВС РФ по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке
30 июня 2024, 21:11

Фото: iStock/Kamila Kozioł

ВС РФ нанесли удар фугасной авиационной бомбой ФАБ-3000 по месту дислокации ВСУ в подконтрольном Киеву населённом пункте Нью-Йорк в ДНР. Telegram-канал «Изнанка» опубликовал видео удара.


На кадрах виден мощный взрыв, произошедший в районе расположения командного пункта батальона 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Как сообщалось ранее, мощнейшая бомба, оснащённая универсальным модулем планирования и коррекции, полностью уничтожила пункт временного размещения украинских военных, ликвидировала до 60 бойцов ВСУ и четыре автомобиля.

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#обстрел
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#сво
#вс рф
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Названа причина вспышки холеры на правом берегу Днепра
Сальдо: подрыв Каховской ГЭС стал причиной вспышки холеры в Херсоне
30 июня 2024, 20:33

Фото: iStock/SyhinStas

Вспышка холеры на правом берегу Днепра вызвана наводнением, спровоцированным подрывом ВСУ Каховской ГЭС и игнорированием ими санитарных норм. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он подчеркнул, что на левобережье Днепра проводится целый комплекс работ по обеззараживанию и санитарной обработке местности. А вот на оккупированном украинскими войсками правобережье никто подобных работ не проводил.

По словам Сальдо, главными факторами вспышки холеры могли быть засорение русла реки телами убитых бойцов ВСУ, нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений и отсутствие санитарного контроля на правобережье Херсонской области.

Ранее подпольщики из Херсона сообщили, что в регионе вспыхнула эпидемия холеры. По последним данным, 14 человек скончались, ещё свыше 100 госпитализированы. Заболевание распространялось преимущественно среди украинских бойцов.

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#херсонская область
#всу
#военные
#наводнение
#владимир сальдо
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В Киеве гремят взрывы
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
30 июня 2024, 19:57

Фото: iStock/RamonCast

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «24 канал».
Данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины гласят, что воздушная тревога была объявлена в Киеве в 19:17 мск.

После этого в украинской столице прогремели взрывы.

Также сообщалось, что на фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Харькове.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности проведения прямых переговоров с Россией. Единственный возможный вариант – это участие в переговорном процессе множества государств-посредников, создание мирного плана и его передача России.

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#киев
#воздушная тревога
#взрыв
#сво
#вс рф
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ВС РФ ударили ФАБ-500 по зданию «Новой Почты» в Харькове
Военкор Котенок: ВС РФ ударили ФАБ-500 по зданию «Новой Почты» в Харькове
30 июня 2024, 19:42

Фото: iStock/aapsky

Российские военные ударили по зданию «Новой Почты» в Харькове. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своём Telegram-канале.
Подчеркнём, что Минобороны РФ не давало официальных комментариев по поводу данного удара.

Отмечается, что в здание ударила российская авиабомба ФАМ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). То есть, эта бомба способна самостоятельно корректироваться после сбрасывания с самолёта.

Котенок уточнил, что «Новая Почта» является одной из ключевых компаний, инфраструктура которой задействована в снабжении фронтовых группировок украинских войск.

Ранее в этот день сообщалось, что ВС РФ с помощью бомбы ФАБ-3000 ударили по пункту управления ВСУ в подконтрольном Киеву населённом пункте Нью-Йорк в ДНР.

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#вс рф
#всу
#харьков
#обстрел
#удар
#бомба
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Российские штурмовики спасли в ДНР людей, два месяца прятавшихся в подвале
30 июня 2024, 18:49

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Штурмовики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующие в составе войсковой группировки «Юг», эвакуировали из населённого пункта Калиновка под Часовым Яром группу мирных жителей из семи человек. Люди два месяца прятались в подвале сгоревшего дома.
Как рассказал РИА Новости командир эвакуационной группы с позывным Купол, российские бойцы заняли Калиновку и обыскивали дома. Один из ребят наткнулся на гражданских и доложил об этом командованию. Люди два месяца не вылезали из подвала, опасаясь украинских беспилотников, которые висели буквально над каждым домом и атаковали всё живое.

Командиры решили организовать эвакуацию мирных жителей. Для этого была разработана целая операция, так как ВСУ активно использовали в этом районе артиллерию и дроны-камикадзе. Уловив небольшое «окно» в обстрелах, российские бойца сначала вывели из подвала тех, кто помоложе. Пожилых пришлось буквально нести на руках, так как люди ослабели.

Всего эвакуационная группа вывела из-под огня семь человек. Люди рассказывали, что не могли выходить на улицу, так как их сразу же атаковали беспилотники. Они сидели в подвале и ждали прихода русских войск, слушая через телефон по радио, куда движется фронт.

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ВС РФ заняли крупный опорный пункт ВСУ на окраине Кирова
30 июня 2024, 18:24

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска заняли крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине населённого пункта Киров. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что штурмовые подразделения отряда «Ветераны» группировки войск «Центр», заняли опорный пункт, используя подземный туннель.

По данным ведомства, военный скрытно расчистили туннель длиной свыше трех километров вдоль канала Северский Донец, пролезли по нему и зашли в тыл опорного пункта ВСУ с долговременными огневыми точками и подземными укрытиями.

Внезапно нагрянувшие российские военные заставили украинских бойцов сдаться или бросить свои позиции и отступить.

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#вс рф
#всу
#сво
#военные
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В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
30 июня 2024, 17:51

Фото: istockphoto/aapsky

В Харькове на фоне объявленной ранее в регионе воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
В своём телеграм-канале глава городской администрации уточнил, что под удар попало одно из промышленных предприятий в центре города. После взрыва там начался пожар. По словам Терехова, удар наносился российскими войсками корректируемой авиационной бомбой. В результате взрыва пострадали несколько человек. Также загорелись семь автомобилей.

Мэр также добавил, что на место направлены сотрудники экстренных служб и пожарные. Другие подробности, характер и детали повреждений будут известны после проведения соответствующей проверки.

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