Генсек НАТО Рютте и президент США Трамп во время встречи посмеялись над Байденом

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и американский президент Дональд Трамп во время своей встречи посмеялись над экс-главой США Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.
Высмеивание Байдена произошло в ходе заключительного диалога между Трампом и Рютте. В конце встречи Генсек склонился к президенту и, скорее всего, отметил длительность пресс—конференции. Полное высказывание Рютте тяжело услышать, но в его речи можно разобрать слово «предшественник». После этого между сторонами состоялся такой разговор:
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«Я бы сказал, что прямо сейчас я провел с журналистами больше времени, чем он за свои четыре года», — сказал Трамп.
«Прямо сейчас?», — ответил президенту Рютте, после чего оба посмеялись.
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Иван Мусатов