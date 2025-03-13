Ушаков: США и Россия едины в нежелании видеть Украину в НАТО

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И Россия, и США против вступления Украины в НАТО. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков ведущей ВГТРК Ольге Скабеевой.
Его мнение журналистка опубликовала в своём телеграм-канале.
Он также отметил, что временное перемирие между Россией и Украиной станет лишь желанной передышкой для украинский военных. Цель же России состоит в достижении прочного и долгосрочного мира с гарантиями безопасности для страны и её граждан.
Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Украиной, в рамках которых было предложено прекращение огня сроком на 30 дней. Украинская стороны приняла данную инициативу, а Соединённые Штаты в ответ отменили паузу в обмене разведданными с Киевом.
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«Американцы и мы считаем, что о НАТО речь не может идти в контексте украинского урегулирования и в контексте будущего Украины», — сказал Ушаков.
Он также отметил, что временное перемирие между Россией и Украиной станет лишь желанной передышкой для украинский военных. Цель же России состоит в достижении прочного и долгосрочного мира с гарантиями безопасности для страны и её граждан.
Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Украиной, в рамках которых было предложено прекращение огня сроком на 30 дней. Украинская стороны приняла данную инициативу, а Соединённые Штаты в ответ отменили паузу в обмене разведданными с Киевом.
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Александр Бойцов