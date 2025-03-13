Трамп высмеял своего вице-президента Джей Ди Вэнса за носки

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Американский лидер Дональд Трамп высмеял своего вице-президента Джей ди Вэнса за яркие носки с изображением клевера. Замечание глава США сделал в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.
«Мне нравятся его носки. Я пытался сосредоточиться, но я под впечатлением», — выразил свое мнение Трамп о внешнем виде Вэнса.
Стоит отметить, что клевер является символом Ирландии. На встрече с премьер-министром Мартином Трамп обсудил тарифную политику и финансирование конфликта на Украине.
Это уже не в первый раз, когда американский лидер высмеивает чей-то внешний вид. Во время встречи с Владимиром Зеленским 28 февраля Трамп иронично оценил спортивный костюм главы киевского режима.
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Иван Мусатов