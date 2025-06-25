Генсек НАТО Рютте назвал Трампа «папочкой»

25 июня 2025, 17:25

Рютте прокомментировал высказывание Трампа о ситуации на Ближнем Востоке

президент США Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал президента США Дональда Трампа «папочкой», комментируя высказывания американского лидера о ситуации на Ближнем Востоке.





Позже Рютте объяснил свои слова. Он заявил, что считает Трампа хорошим другом и что президент США заслуживает похвалы, так как пытается прекратить кофликт между Ираном и Израилем.

«Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы это прекратить. <…> Я думаю, что он хороший друг. И когда он что-то делает… Я имею в виду, когда речь доходит до дополнительных инвестиций. <...> Разве он не заслуживает похвалы?» — так сказал генсек НАТО во время саммита блока в Гааге.