Генсек НАТО Рютте назвал Трампа «папочкой»
Рютте прокомментировал высказывание Трампа о ситуации на Ближнем Востоке
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал президента США Дональда Трампа «папочкой», комментируя высказывания американского лидера о ситуации на Ближнем Востоке.
Позже Рютте объяснил свои слова. Он заявил, что считает Трампа хорошим другом и что президент США заслуживает похвалы, так как пытается прекратить кофликт между Ираном и Израилем.
«Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы это прекратить. <…> Я думаю, что он хороший друг. И когда он что-то делает… Я имею в виду, когда речь доходит до дополнительных инвестиций. <...> Разве он не заслуживает похвалы?» — так сказал генсек НАТО во время саммита блока в Гааге.В ночь на 22 июня США нанесли удары по трём иранским ядерным объектам — в Исфахане и Натанзе, а также по заводу Фордо, тем самым вмешавшись в конфликт Израиля и Ирана.
Вечером 23 июня Иран атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. После Дональд Трамп объявил о перемирии Израиля и Ирана, эту же информацию транслировало телевидение Ирана. Однако вскоре американский лидер обвинил обе стороны в срыве режима прекращения огня.